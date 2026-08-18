Drugslab ontdekt in Enschede na explosie in IJsselmuiden

Tijdens het onderzoek naar een explosie in een drugslab in IJsselmuiden is ook een drugslab in Enschede ontdekt, meldt de politie dinsdag.

Politie en brandweer kregen maandag om 15.15 uur een melding van een explosie gevolgd door hevige brand op de Spoordwarsstraat in IJsselmuiden. Een getuige zag twee mannen met brandwonden op hun armen die de locatie ontvluchtten. De twee verdachten werden later die dag aangehouden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen concludeerde dinsdag dat de locatie een drugslab was waar gewerkt werd met chemische en gevaarlijke stoffen.

Twee locaties in Enschede

Onderzoek naar de verdachten leidde de politie naar twee locaties in Enschede. Op de Blekerstraat werd een tweede drugslab aangetroffen dat niet in gebruik was. Aan de Wolbert werden goederen gevonden voor de productie van drugs.