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Drogisterijketen DA waarschuwt klanten voor datalek

Crime

Vandaag, 17:34

Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van zijn webshop voor een datalek. Onbevoegden hebben begin deze maand toegang gekregen tot een database met klantgegevens.

Het gaat onder meer om e-mailadressen, namen, telefoonnummers, geboortedata, IP-adressen en bestelinformatie. Een woordvoerder legt uit dat DA niet heeft kunnen achterhalen of er daadwerkelijk gegevens zijn buitgemaakt.

De keten besloot het zekere voor het onzekere te nemen en alle klanten van de webshop te benaderen. Mensen die alleen wel eens wat gekocht hebben in een van de meer dan driehonderd winkels hoeven zich geen zorgen te maken. Hun gegevens stonden volgens DA niet op deze database.

Lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegeven

De keten heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook zijn er meteen maatregelen genomen toen het lek werd ontdekt om de ongeoorloofde toegang tot de gegevens te blokkeren.

DA zegt dat klanten nu niet direct iets hoeven te doen. "Wel raden we je aan om extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude", geeft de keten hen mee.

Door ANP

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