Fraudeurs slaan vaker toe via Booking.com: bijna tien keer meer meldingen

In het afgelopen halfjaar is een forse stijging te zien van phishing rond onlineboekingsplatformen, met name rond Booking.com. Dat constateert de Fraudehelpdesk, die de laatste tijd een sterke stijging ziet in het aantal meldingen van fraude waarbij criminelen proberen persoonlijke gegevens of wachtwoorden te ontfutselen.

Fraudeurs sturen bijvoorbeeld via WhatsApp een bericht dat afkomstig lijkt van een hotel waar iemand een reservering heeft. Slachtoffers wordt gevraagd hun boeking te bevestigen of een extra betaling te doen via een link.

Volgens de Fraudehelpdesk beschikken criminelen daarbij opvallend vaak over persoonlijke informatie, waardoor de berichten steeds geloofwaardiger worden. De organisatie wijst onder meer op de vele datalekken van de afgelopen tijd.

Ook persoonsgegevens buitgemaakt

Ook Booking.com werd eerder dit jaar getroffen door een hack waarbij onder meer e-mailadressen en telefoonnummers uit boekingsinformatie werden buitgemaakt. In totaal kreeg de Fraudehelpdesk in de eerste helft van dit jaar 15.106 phishingmeldingen, tegenover 2776 in dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal financieel gedupeerden steeg van 124 naar 443, met een gemelde schade van bijna 492.000 euro.

Maar hoe komt het dat fraudeurs soms over zoveel persoonlijke gegevens beschikken? Hart van Nederland legt in de bovenstaande video uit wat een datalek is en wat je er zelf tegen kunt doen.