Zwaargewonde vrouw Valthermond verwond door partner

De vrouw die maandagavond zwaargewond werd gevonden in een woning in het Drentse Valthermond is hoogstwaarschijnlijk ernstig verwond door haar partner. Dat meldt de politie woensdag na onderzoek. De man die zwaargewond in het water nabij de woning aan de Kleine Turfstraat werd aangetroffen en daar is overleden, was haar partner. Hij heeft volgens de politie suïcide gepleegd.

Er zouden geen anderen betrokken zijn geweest bij het verwonden van de vrouw.

Omdat de verdachte is overleden, komt er geen strafzaak en wordt het politieonderzoek afgerond. De politie doet daarom ook verder geen uitspraken over de zaak. Hoe het met de vrouw gaat, is onbekend.

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