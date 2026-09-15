Man dood en vrouw zwaargewond in Valthermond, twee woonden samen

De dode en zwaargewonde die maandag in het Drentse Valthermond werden gevonden, blijken een man en een vrouw te zijn. De twee woonden op hetzelfde adres in het dorp, meldt de politie dinsdag. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Rond 17.40 uur maandagmiddag kreeg de politie een melding van een incident aan de Klein Turfstraat. Agenten troffen in een woning een zwaargewonde vrouw aan. Zij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In het water bij de woning werd tegelijkertijd een zwaargewonde man gevonden. Hulp mocht voor hem niet meer baten. Hij overleed ter plekke.

Politie doet onderzoek

Het is nog onduidelijk wat zich in Valthermond heeft afgespeeld en hoe de man en vrouw gewond zijn geraakt. De politie doet onderzoek in en rondom de woning.