Dode in het water en gewonde in woning Valthermond

In het Drentse Valthermond is een overleden persoon in het water aangetroffen. Daarnaast is er een persoon gewond in een woning aangetroffen, vlakbij het kanaal. Volgens de politie hebben de twee incidenten met elkaar te maken en wordt er onderzocht wat er precies is gebeurd.

Rond 17.40 uur maandagmiddag kreeg de politie een melding binnen van een verdachte situatie aan de Kleine Turfstraat. Eerst werd de gewonde in de woning aangetroffen. Deze persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. Kort erna vond de politie de overledene in het kanaal. De twee zijn bekenden van elkaar en de identiteiten zijn niet gedeeld.

De politie is niet opzoek naar een derde persoon of verdachte.