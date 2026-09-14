OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode in het water en gewonde in woning Valthermond

Crime

Vandaag, 20:47

In het Drentse Valthermond is een overleden persoon in het water aangetroffen. Daarnaast is er een persoon gewond in een woning aangetroffen, vlakbij het kanaal. Volgens de politie hebben de twee incidenten met elkaar te maken en wordt er onderzocht wat er precies is gebeurd.

Rond 17.40 uur maandagmiddag kreeg de politie een melding binnen van een verdachte situatie aan de Kleine Turfstraat. Eerst werd de gewonde in de woning aangetroffen. Deze persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. Kort erna vond de politie de overledene in het kanaal. De twee zijn bekenden van elkaar en de identiteiten zijn niet gedeeld.

De politie is niet opzoek naar een derde persoon of verdachte.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.