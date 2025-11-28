Volg Hart van Nederland
Persoon zwaargewond geraakt bij schietpartij in Meppel

Crime

Vandaag, 19:59

In Meppel is vrijdag een persoon zwaargewond geraakt door een schietpartij. Dat gebeurde aan de Van Ewijcksingel in de Drentse plaats.

De schietpartij zou rond 17.50 uur hebben plaatsgevonden, meldt de politie op X. De omgeving rond het incident is ruim afgezet. De politie is een onderzoek gestart naar de aanleiding rond de schietpartij. Die is vooralsnog onbekend.

De politie laat weten dat er hulpverlening ter plaatse is voor het slachtoffer.

Door Redactie Hart van Nederland

