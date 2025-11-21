Schietpartij in Amsterdam, man gewond naar ziekenhuis

Bij een schietpartij aan de Tourton Bruynsstraat in de Amsterdamse wijk Slotermeer is rond 17.15 uur een man gewond geraakt. Hij was aanspreekbaar en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen.

Er is nog niemand aangehouden. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.