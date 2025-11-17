Gewonde bij schietincident in druk winkelcentrum Rijswijk

Crime
Vandaag, 17:18 - Update: 2 uur geleden
In een winkelcentrum in Rijswijk is maandagmiddag een schietpartij geweest. Het gebeurde op het Boogaardplein, in of rond fastfoodrestaurant KFC. Eén persoon raakte gewond.
De politie Rijswijk meldt op X dat het rond 16.10 uur gebeurde. 'Wij op zoek naar de verdachten, zij vluchtten op de fiets.' Even later zegt de politie op X dat er meerdere verdachten zijn aangehouden.
De politie doet onderzoek en roept op: 'Heeft u meer informatie over dit incident? Bel dan naar 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000.'
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.