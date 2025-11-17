Gewonde bij schietincident in druk winkelcentrum Rijswijk

In een winkelcentrum in Rijswijk is maandagmiddag een schietpartij geweest. Het gebeurde op het Boogaardplein, in of rond fastfoodrestaurant KFC. Eén persoon raakte gewond.

De politie Rijswijk meldt op X dat het rond 16.10 uur gebeurde. 'Wij op zoek naar de verdachten, zij vluchtten op de fiets.' Even later zegt de politie op X dat er meerdere verdachten zijn aangehouden.

De politie doet onderzoek en roept op: 'Heeft u meer informatie over dit incident? Bel dan naar 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000.'