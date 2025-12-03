Volg Hart van Nederland
Man (19) uit Almere opgepakt voor dodelijke schietpartij Meppel

Crime

Vandaag, 18:03

De politie heeft woensdag een 19-jarige man uit Almere aangehouden voor een fatale schietpartij in Meppel. Aan de Van Ewijcksingel in de Drentse plaats werd vrijdagmiddag een 26-jarige man uit Raalte (Overijssel) doodgeschoten. De politie meldt dat de precieze rol van de verdachte bij de schietpartij wordt onderzocht.

In Opsporing Verzocht vroeg de politie deze week aandacht voor de zaak. Ze vroeg de inzittenden van twee auto's zich te melden omdat ze mogelijk belangrijke getuigen zijn. Ook vroeg ze om tips en camerabeelden uit de omgeving. De politie laat weten dat ze meerdere tips heeft gekregen en dat deze worden onderzocht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er meerdere keren is geschoten. Mogelijk ging daar een conflict aan vooraf.

Door ANP

