Dodelijke schietpartij in Meppel: politie heeft nog geen idee wie daders zijn

De politie heeft nog geen arrestaties verricht na de fatale schietpartij in Meppel. Vrijdagmiddag werd op de Van Ewijcksingel een 26-jarige man uit Raalte doodgeschoten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden en eventuele beelden te delen.

Het slachtoffer werd rond 17.45 uur meerdere keren beschoten. Agenten troffen hem zwaargewond op straat aan, maar ondanks snelle hulpverlening overleed hij kort daarna.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Getuigen gesproken

De politie heeft al met diverse getuigen gesproken en uitgebreid onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er meerdere schoten zijn gelost en dat er mogelijk een conflict aan voorafging. Direct na het incident reden twee voertuigen weg.