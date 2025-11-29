Volg Hart van Nederland
Dodelijke schietpartij in Meppel: politie heeft nog geen idee wie daders zijn

Crime

Vandaag, 14:13

De politie heeft nog geen arrestaties verricht na de fatale schietpartij in Meppel. Vrijdagmiddag werd op de Van Ewijcksingel een 26-jarige man uit Raalte doodgeschoten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden en eventuele beelden te delen.

Het slachtoffer werd rond 17.45 uur meerdere keren beschoten. Agenten troffen hem zwaargewond op straat aan, maar ondanks snelle hulpverlening overleed hij kort daarna.

Getuigen gesproken

De politie heeft al met diverse getuigen gesproken en uitgebreid onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er meerdere schoten zijn gelost en dat er mogelijk een conflict aan voorafging. Direct na het incident reden twee voertuigen weg.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

