Zwaargewonde door steekpartij Coevorden, dader voortvluchtig

Bij een steekpartij in het Drentse Coevorden is een 22-jarige uit die plaats ernstig gewond geraakt.

Het incident vond rond 03.00 uur plaats aan de Bentheimerstraat in het centrum. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Vooralsnog is er geen verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek en staat open voor informatie of relevante camerabeelden.