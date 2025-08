Vrouw gewond bij steekpartij Beatrijsstraat Den Haag, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij zondagavond aan de Beatrijsstraat in Den Haag is een vrouw gewond geraakt, zij is met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden, ook een vrouw.

Wat er precies is gebeurd is niet bekend, volgens de politie was er mogelijk sprake van een uit de hand gelopen ruzie. Maar dat wordt nog verder onderzocht.