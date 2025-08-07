Supermarktmedewerker Rotterdam neergestoken, collega's houden verdachte vast

Een medewerker van een supermarkt aan de Krabbendijkestraat in Rotterdam-Zuid is donderdagavond rond 19.45 uur neergestoken. Dat meldt de politie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is goed aanspreekbaar.

Collega's van het slachtoffer wisten de verdachte onder controle te houden tot de politie arriveerde. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de verdachte direct aanhouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte is een man. Over het motief is nog niets bekend.

De politie doet nog (sporen)onderzoek.