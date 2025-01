'Doodgeschoten 33-jarige man Amsterdam had uitgebreid strafblad'

De 33-jarige Amsterdammer die op maandag 30 december werd doodgeschoten in een flat aan de Clauskindereweg bezat een uitgebreid strafblad. Hij werd eerder vrijgesproken in een grote liquidatiezaak. Justitie vermoedt dat de man is geliquideerd door een groepje verdachten, waaronder een man die afgelopen zaterdagochtend in Rotterdam tijdens een inval door de politie werd doodgeschoten. Dit meldt Het Parool.

Op zaterdagochtend probeerde een arrestatieteam twee verdachten van 30 en 29 jaar aan te houden in een woning in de Rotterdamse wijk Kralingen. Vanuit de woning werd geschoten op een verkenner van het team. Hoewel hij werd geraakt, bleef hij ongedeerd dankzij zijn beschermende kleding. Hierop opende het arrestatieteam het vuur en overleed de 30-jarige man. Ook de aanwezige 29-jarige man en een van de twee vrouwen, die 27 en 52 jaar zijn en ondergedoken zaten bij de verdachten, raakte gewond.

Rat

Zo vermeld de krant ook dat de bijnaam van de doodgeschoten 33-jarige Amsterdammer 'Rat' was. Hij zou als twintiger al in contact zijn gekomen met leden van de criminele organisatie van de inmiddels ook geliquideerde Gwenette Martha. De man werd verdacht van betrokkenheid bij liquidaties, maar de rechtbank zag onvoldoende bewijs en hij werd daarom vrijgesproken. Wel had hij een verleden van gewelddadige berovingen en overvallen.

0:35 Dode en gewonden bij politie-inval in Rotterdamse wijk Kralingen

De rol van de 33-jarige zou volgens justitie over ondersteunende taken gaan. Bijvoorbeeld observaties en plofkraken plegen om geld te verkrijgen.

Waarom de man is omgebracht, wordt nog onderzocht.