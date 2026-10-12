Twee nieuwe aanhoudingen na dood minderjarige jongen Venlo

De politie heeft nog eens twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een minderjarige jongen in Venlo. De twee mannen waren ten tijde van hun aanhouding 19 jaar oud en komen uit Venlo.

De verdachten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de jongen. Ze zitten in beperkingen en mogen daarom alleen contact hebben met hun advocaat.

Al drie verdachten aangehouden

Op 6 oktober werden al drie mannen aangehouden in het onderzoek. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten nog vast. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de productie van drugs en mensenhandel. Volgens de politie zouden zij een minderjarige hebben laten meewerken aan criminele activiteiten.

Eind juni 2025 werden een man en twee jongens opgenomen in het ziekenhuis in Venlo. Een van de jongens overleed enkele dagen later, op 1 juli, aan zijn verwondingen. De politie startte daarop een onderzoek.

Incident bij drugslab

Volgens De Limburger hield het overlijden van de jongen verband met een incident bij een drugslab. De politie kan vanwege het lopende onderzoek nog geen verdere details geven. Ook is niet bekendgemaakt of een van de verdachten vorig jaar in het ziekenhuis lag.