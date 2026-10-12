OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee nieuwe aanhoudingen na dood minderjarige jongen Venlo

Twee nieuwe aanhoudingen na dood minderjarige jongen Venlo

Crime

Vandaag, 19:13

Link gekopieerd

De politie heeft nog eens twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dood van een minderjarige jongen in Venlo. De twee mannen waren ten tijde van hun aanhouding 19 jaar oud en komen uit Venlo.

De verdachten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de jongen. Ze zitten in beperkingen en mogen daarom alleen contact hebben met hun advocaat.

Al drie verdachten aangehouden

Op 6 oktober werden al drie mannen aangehouden in het onderzoek. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten nog vast. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de productie van drugs en mensenhandel. Volgens de politie zouden zij een minderjarige hebben laten meewerken aan criminele activiteiten.

Eind juni 2025 werden een man en twee jongens opgenomen in het ziekenhuis in Venlo. Een van de jongens overleed enkele dagen later, op 1 juli, aan zijn verwondingen. De politie startte daarop een onderzoek.

Incident bij drugslab

Volgens De Limburger hield het overlijden van de jongen verband met een incident bij een drugslab. De politie kan vanwege het lopende onderzoek nog geen verdere details geven. Ook is niet bekendgemaakt of een van de verdachten vorig jaar in het ziekenhuis lag.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Drie aanhoudingen na dood minderjarige jongen in Venlo
Crime
Drie aanhoudingen na dood minderjarige jongen in Venlo
Politie: jongen overleden en twee anderen gewond in Limburg
Crime
Politie: jongen overleden en twee anderen gewond in Limburg
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.