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Drie aanhoudingen na dood minderjarige jongen in Venlo

Drie aanhoudingen na dood minderjarige jongen in Venlo

Crime

Vandaag, 13:26

Drie mannen zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van een minderjarige jongen vorig jaar juli. Hij zou hebben meegewerkt aan criminele activiteiten in een drugslab. Twee anderen raakten tegelijkertijd met de jongen gewond.

Het gaat om drie mannen van 18, 20 en 27 jaar oud uit Venlo. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het produceren van drugs en van mensenhandel.

Drugslab

De Limburger schreef in de zomer van 2025 dat het overlijden van de jongen te maken had met een incident bij een drugslab. Over of dat klopt doet de politie geen mededelingen.

Het onderzoek, dat werd gestart na de ziekenhuisopname van de overleden jongen, is nog niet afgerond. Mogelijk volgen er meer aanhoudingen.

Door ANP
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