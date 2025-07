Politie: jongen overleden en twee anderen gewond in Limburg

In Limburg is afgelopen dinsdag een jongen overleden in het ziekenhuis, meldt de politie. Hij werd met twee anderen opgenomen, maar de politie wil nog niets zeggen over wat er mogelijk is gebeurd.

De Limburger schreef eerder deze week dat het ging om een jongen uit Venlo en dat hij en de twee anderen gewond raakten bij een incident in een drugslab. De politie wil daar niets over zeggen en meldt alleen dat er afgelopen weekend een man en twee jongens gewond zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een van de jongens is dus overleden.

"Nog altijd is het niet duidelijk of er sprake is van een strafbaar feit, daarom is de politie ook terughoudend met het delen van informatie", aldus de politie donderdag. "De geruchten die rondgaan worden meegenomen in het onderzoek."

De politie vraagt mensen die meer informatie hebben, die te delen.

ANP