Dode vrouw in Assen met geweld omgebracht

De 50-jarige vrouw die dinsdag dood werd gevonden in de tuin van een woning aan de Deelheugte in Assen is door geweld om het leven gebracht. Volgens de politie is de vrouw gestorven door huiselijk geweld.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een man die zich dinsdag van het leven beroofde aan de Smetanalaan in de Drentse hoofdstad degene was die de vrouw heeft omgebracht. Hij heeft daarna een einde aan zijn eigen leven gemaakt, meldt de politie.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP