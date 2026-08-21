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Gezochte man na dood vrouw Lelystad zelf dood gevonden

Gezochte man na dood vrouw Lelystad zelf dood gevonden

Crime

Vandaag, 12:03

De politie in Zeewolde heeft donderdag een dode man aangetroffen die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad. De man werd gevonden bij de Reigersplas in de Flevolandse gemeente.

Op zaterdag 15 augustus werd in Lelystad een vrouw dood gevonden in haar woning in een woonzorgcentrum. De politie ging uit van een misdrijf. Op woensdag deelde de politie foto's van een man die verdacht werd van betrokkenheid.

Niet door misdrijf omgekomen

Die man is nu zelf dood aangetroffen, zo werd vrijdag bekend. Na onderzoek sluit de politie uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Door ANP

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