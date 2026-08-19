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Man gezocht na overlijden vrouw in Lelystad, mogelijk betrokken bij haar dood

Crime

Vandaag, 21:22

De politie is dringend op zoek naar een man vanwege het overlijden van een bewoonster van woonzorglocatie 't Landleven in Lelystad. De vrouw werd zaterdagavond 15 augustus overleden aangetroffen in haar woning aan de Groene Velden.

De identiteit van de gezochte man is bij de politie bekend. Er zijn foto's van hem verspreid omdat de politie hem wil spreken over het overlijden van de vrouw. Volgens de politie is hij een betrokkene in de zaak. Waarom hij precies wordt gezocht, is niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt meerdere scenario's rond het overlijden van de vrouw.

Beeld: Politie

Beeld: Politie

Wat de rol is van de man in deze zaak is niet bekend. Als zijn rol strafbaar is, zie je in bovenstaande video welke straffen we in Nederland kennen.

Man niet zelf benaderen

De man is sinds zaterdag 15 augustus niet gezien. Hij maakte recent gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhoff, vermoedelijk voorzien van één of twee zwarte fietstassen. Wie hem ziet, wordt verzocht hem niet zelf te benaderen en direct 112 te bellen.

De witte fiets waarop de man recentelijk reed. Beeld: Politie

De witte fiets waarop de man recentelijk reed. Beeld: Politie

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Door Redactie Hart van Nederland

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