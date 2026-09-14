Pool (31) in Dinteloord opgepakt voor moord op vader

Een 31-jarige Pool is woensdag 9 september in Dinteloord opgepakt. De man wordt in zijn geboorteland verdacht van zware mishandeling en uiteindelijk de moord op zijn vader. Bij een veroordeling in Polen kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.

In het kort Een 31-jarige Pool is tijdens zijn werk in Dinteloord aangehouden. Hij wordt in Polen verdacht van zware mishandeling en de moord op zijn vader. Polen vraagt om zijn overlevering. Bij een veroordeling kan hij levenslang krijgen.

De verdachte was al enige tijd op de vlucht. Op basis van nieuwe informatie wist het Fugitive Active Search Team (FASTNL) hem te traceren. De man werd aangehouden op het moment dat hij nietsvermoedend aan het werk was. Polen heeft eerder al om zijn overlevering gevraagd.

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland.

Internationale zoektocht naar voortvluchtigen

FASTNL is onderdeel van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en werkt binnen het Europese netwerk ENFAST samen met opsporingsteams uit 26 andere EU-landen.

Die internationale samenwerking helpt bij het vinden van verdachten die naar een ander land vluchten. Naar schatting houdt ruim de helft van de voortvluchtigen zich buiten de grenzen van het eigen land schuil.