Poolse man opgepakt in Bergschenhoek, verdacht van jarenlang misbruik dochter

Poolse man opgepakt in Bergschenhoek, verdacht van jarenlang misbruik dochter

Crime

Vandaag, 20:45

In Bergschenhoek is een 40-jarige Poolse man aangehouden die in Polen wordt verdacht van het jarenlang misbruiken van zijn dochter. Dat meldt de Politie Landelijke Opsporing en Interventies. De arrestatie vond maandag plaats na een verzoek uit Polen via het Europese opsporingsnetwerk ENFAST.

Volgens de politie kan de man in Polen een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar krijgen als hij wordt veroordeeld. Het aanhoudingsverzoek kwam terecht bij FastNL, een speciaal team dat zich bezighoudt met internationale voortvluchtigen.

Werkadres snel achterhaald

Na het Poolse verzoek wisten Nederlandse rechercheurs binnen korte tijd het werkadres van de verdachte te achterhalen. Daar is de man vervolgens zonder problemen aangehouden.

De verdachte zit vast en zal zo snel mogelijk worden overgeleverd aan Polen. Daar zal hij worden vervolgd voor de verdenkingen tegen hem.

Door Redactie Hart van Nederland

