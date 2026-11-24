Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen Moshtag B. (35). Justitie ziet hem als opdrachtgever van de explosie aan de Tarwekamp. Daarbij vielen op 7 december 2024 zes doden in de Haagse wijk Mariahoeve. Vijf personen raakten daarbij gewond. Tegen de drie andere verdachten eiste justitie tot dertig jaar cel.

Volgens het OM was B. het meesterbrein achter de aanslag. "Hij bepaalde, beveelde en betaalde", zei de officier van justitie.

Door de explosie in de bruidswinkel raakten meerdere appartementen boven de winkel ernstig beschadigd. Ze moesten worden afgebroken. "Beelden van de rampplek doen denken aan een raketinslag en een vliegtuigcrash", zei de officier.

Verdachte zou wraak willen nemen op ex-vriendin

B. zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriendin, omdat zij hun relatie beëindigde. "Deed het ertoe wat het motief was?" vroeg de officier zich af. "Nee, het was sowieso waanzin." Ze noemde het "bijzonder wrang" dat door "het gekwetste ego van één man en de hebzucht van anderen zoveel onherstelbaar leed is toegebracht". B. wordt ook verdacht van stalking, bedreiging en mishandeling van zijn ex en computervredebreuk.

De eigenaresse van de bruidszaak waartegen de aanslag was gericht, maakte gebruik van haar spreekrecht tijdens de inhoudelijke zitting van de zaak tegen de verdachten van de explosie aan de Tarwekamp. In bovenstaande video hoor je wat de eigenaresse vertelde.

OM eist 30 en 28 jaar cel tegen vermeende uitvoerders van aanslag

De aanslag zou zijn uitgevoerd door Mourad B. (31) en zijn neef Ilias B. (25). Tegen hen eiste het OM 30 en 28 jaar cel. Volgens justitie gebruikten zij 20 liter benzine om de auto van de eigenaresse in brand te steken.

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In de bruidswinkel zou 145 liter benzine zijn gebruikt. Ze staken die aan met een flare. Wie dat heeft gedaan, is niet duidelijk. De neven geven elkaar de schuld. Alle verdachten hebben hun betrokkenheid toegegeven, volgens het OM. Maar zij vertelden "een afgeslankte versie die hen het beste uitkwam".

ANP