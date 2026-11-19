Bij een juwelier aan de Krullartstraat in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd. Daarbij zijn verschillende sieraden en horloges buitgemaakt, meldt het Brabants Dagblad. De klap zorgde voor flinke schade aan het pand.

Rond 02.45 uur ramde een auto de gevel van de juwelier, waardoor een grote ravage ontstond. Op straat lagen onder meer een breekijzer en een moker. De gebruikte auto is na de ramkraak meters verderop achtergelaten en mogelijk in brand gestoken.

Vierde ramkraak

Het is nog niet bekend hoeveel er is buitgemaakt. Volgens de krant is de juwelier al voor de vierde keer slachtoffer van een ramkraak.

Volgens getuigen zouden drie mannen op een scooter zijn gevlucht. Het is nog niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De politie doet onderzoek naar de ramkraak.