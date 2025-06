Man (25) gesnapt nadat hij geen gordel droeg: flinke hoeveelheid drugs in auto

Niet heel handig: rijden zonder gordel terwijl je illegale middelen vervoert. Het was de ingeving van een 25-jarige man uit Roerdalen (Limburg) afgelopen maandag. De politie hield hem staande in het nabijgelegen Maasbracht, waarna de verdachte op de vlucht sloeg. Hij is na een korte zoektocht aangehouden.

"Afgelopen maandag reden wij door Maasbracht. Op de Emmalaan zagen wij een voertuig rijden waarvan de bestuurder geen gordel droeg. Wij besloten de bestuurder hiervoor een bekeuring te geven", schrijft Politie Basisteam Echt op Facebook.

Maar daar bleef het niet bij. "Tijdens de controle bleek de bestuurder een bekende van ons te zijn. Wij kregen al snel het vermoeden dat er verdovende middelen in het voertuig lagen", vervolgt de politie. "Na een onderzoek in het voertuig werden deze ook daadwerkelijk aangetroffen."

Flinke buit

Een aanhouding zonder verzet zat er niet in, volgens de politie. "Op het moment dat wij de verdachte wilden aanhouden, koos hij het hazenpad. Na een korte zoektocht werd de verdachte, een 25-jarige man uit de gemeente Roerdalen, aangetroffen in een nabijgelegen tuin en kon hij worden aangehouden."

In het voertuig van de verdachte lag een flinke verzameling verdovende middelen: de politie heeft daar onder andere amfetamine, cocaïne, MDMA, XTC en hennep aangetroffen. "Een doorzoeking in de woning van de verdachte leverde nog een kleine hoeveelheid softdrugs op", schrijft de politie. "Tevens werd er 21.000 euro in beslag genomen, welke verstopt lag in de keuken van de woning."

De drugsvondst betekent niet dat het rijden door de gordel dan maar door de vingers wordt gezien. "De bekeuring daarvoor is uiteraard gewoon uitgeschreven", aldus de politie.