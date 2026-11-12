De Graafschap geeft 50 supporters stadionverbod na busblokkade

De Graafschap heeft vijftig supporters een stadionverbod opgelegd na het blokkeren van de spelersbus afgelopen zondag. Dat meldt de club donderdag op de eigen website. Het gaat om voorlopige, lokale stadionverboden. De KNVB kan die later omzetten in landelijke verboden.

Zaterdag besloot de Arnhemse driehoek dat supporters van De Graafschap niet welkom waren bij de uitwedstrijd tegen Vitesse. Uit onvrede besloot een deel van de aanhang van de Achterhoekse club zondag de spelersbus te blokkeren, waardoor het duel in de eerste divisie niet kon doorgaan.

Ook aangifte tegen supporters

De Graafschap zegt ook aangifte te zullen doen tegen de supporters die de spelersbus blokkeerden. Dat doet de club naar eigen zeggen omdat De Graafschap mogelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de "geleden schade van diverse partijen". Ook zegt de club dat de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek is gestart naar de gebeurtenissen rond de wedstrijd.

De wedstrijd tussen Vitesse en De Graafschap is opnieuw ingepland voor maandag 23 november. Daarbij zijn de supporters van De Graafschap nog altijd niet welkom. De club heeft zelf intussen besloten geen supporters mee te nemen naar uitwedstrijden tot en met 31 maart.