Na busblokkade neemt De Graafschap tot eind maart geen uitsupporters mee

Een busblokkade van fans nadat zij niet welkom waren bij de wedstrijd tegen Vitesse en een afgelaste wedstrijd zondag: het bleek de druppel te zijn voor de leiding van de Doetinchemse voetbalclub De Graafschap. Die heeft besloten dat fans tot 31 maart niet meer mee mogen naar uitwedstrijden. De club noemt het besluit noodzakelijk.

"De grens die zondag is overschreden, raakt de veiligheid van onze spelers, staf en medewerkers, maar ook de verantwoordelijkheid die wij als betaaldvoetbalorganisatie dragen voor een veilig en verantwoord verloop van wedstrijden", zegt de leiding tegen het ANP. "Onder de huidige omstandigheden vinden wij het niet verantwoord om het georganiseerde bezoek aan uitwedstrijden op dezelfde wijze voort te zetten."

Boos op een maatregel van de Arnhemse driehoek

Zondag blokkeerde een groep fans de spelersbus van De Graafschap, toen deze onderweg was naar Vitesse in Arnhem voor een wedstrijd in de eerste divisie. De fans waren boos op een maatregel van de Arnhemse driehoek, omdat zij niet welkom waren in het GelreDome vanwege het niet houden aan gemaakte veiligheidsafspraken. De bus kon door de blokkade niet op tijd vertrekken, waarna de gehele wedstrijd werd afgelast.

De Graafschap heeft aangekondigd de personen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren, uitvoeren of in stand houden van de blokkade te zullen opsporen. Als blijkt dat alle betrokkenen individueel een sanctie hebben ontvangen, wordt het besluit over de uitsupporters mogelijk heroverwogen. De club betreurt het dat ook supporters die niet betrokken waren bij de actie, nu niet meer mee kunnen.

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De Graafschap noemt de blokkade op geen enkele manier te rechtvaardigen en spreekt van een dieptepunt in de clubgeschiedenis.

De wedstrijd Vitesse - De Graafschap wordt ingehaald op 23 november. De wedstrijd wordt gespeeld onder dezelfde voorwaarden als eerder bepaald door de lokale driehoek, aldus de KNVB. Dat betekent dat supporters van De Graafschap niet welkom zijn.