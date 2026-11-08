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Wedstrijd Vitesse afgelast nadat de Graafschap supporters bus blokkeren

Voetbal

Vandaag, 12:23

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Boze supporters van De Graafschap houden de spelersbus tegen bij het stadion van de club uit Doetinchem. Door de protestactie kan de bus niet vertrekken naar Arnhem voor de wedstrijd tegen Vitesse in de eerste divisie. De supporters van De Graafschap zijn boos, omdat de Arnhemse driehoek zaterdag besloot dat zij niet welkom zijn in het GelreDome voor de wedstrijd tegen Vitesse. Nu is de wedstrijd helemaal afgelast.

Die wedstrijd zou om 12.15 uur beginnen, maar dat lukt dus niet. De poort is op slot gezet. De Gelderlander meldt dat steeds meer supporters zich verzamelen bij stadion De Vijverberg in Doetinchem. Het is onduidelijk of de wedstrijd kan doorgaan.

Gemaakte veiligheidsafspraken

Volgens de gemeente Arnhem was duidelijk dat een deel van de supporters van De Graafschap zich niet wenste te houden aan de gemaakte veiligheidsafspraken. "Daarmee ontbreekt het noodzakelijke vertrouwen in een veilig wedstrijdverloop", meldde de gemeente Arnhem zaterdag.

Na de ongeregeldheden bij de wedstrijd in Arnhem in december vorig jaar was besloten dat De Graafschap dit seizoen maximaal vijfhonderd supporters mocht meenemen. Daarnaast moesten meegebrachte sfeermaterialen voorafgaand aan de komst gecontroleerd kunnen worden.

De gemeente Doetinchem laat weten vooralsnog geen aanleiding te zien om te reageren. De KNVB zegt in overleg te zijn met de clubs over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd.

Door ANP
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