'Dakdekkersoorlog' Den Bosch: bestelbusje brandt uit door vermoedelijke brandbom

De 'dakdekkersoorlog' in Den Bosch lijkt opnieuw te zijn opgelaaid. Aan de Leyhof is dinsdagavond een bestelbus uitgebrand. Op camerabeelden van buurtbewoners is te zien hoe er vermoedelijk een brandbom naar het voertuig is gegooid.

De brandweer kreeg dinsdagavond rond 23.50 uur een melding binnen van een autobrand. Het is niet de eerste keer dat de dakdekker aan de Leyhof slachtoffer lijkt te zijn van een aanslag. Eerder dit jaar ging er ook al een bedrijfsbusje in vlammen op. Ook zijn er twee keer explosies geweest.

'Dakdekkersoorlog'

Volgens inwoners van Den Bosch zou het gaan om een ruzie tussen dakdekkers. De politie bevestigt dat dakdekkers vaker doelwit lijken te zijn van explosies en branden. De politie onderzoekt of de incidenten met elkaar te maken hebben.