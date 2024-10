Burgemeester sluit beschoten pand Alphen aan den Rijn

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn heeft een woning aan de Prins Hendrikstraat per direct gesloten uit veiligheidsoverwegingen. De woning werd vrijdag meermalen met een vuurwapen beschoten. Dat heeft volgens Spies geleid tot onrust in de buurt.

"Hoewel het een heftige maatregel is, acht ik snel ingrijpen op dit moment wel noodzakelijk. De veiligheid van onze inwoners staat voorop", meldt Spies. De woning blijft twee weken dicht. Dan bepaalt de burgemeester of die periode wordt verlengd.

Er zijn vier verdachten aangehouden om dit schietincident. Twee van hen werden vrijdagmiddag opgepakt in Almere. Daarbij is ook een vuurwapen in beslag genomen. De andere twee werden vrijdagavond gearresteerd bij een winkelcentrum in Alphen.

ANP