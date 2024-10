Burgemeester Halsema met de dood bedreigd na pro-Palestijnse demonstratie

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is na de demonstraties van 7 oktober in de stad met de dood bedreigd. Daarvoor is inmiddels een verdachte aangehouden. Dat vertelt ze in Het Gesprek met de Burgemeester op AT5. "Het is allemaal een rechtstreeks gevolg van het ongelofelijk onbeschaafd worden van het politieke debat."

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de verdachte vorige week vrijdagavond is aangehouden. Het gaat om een 59-jarige man. De woonplaats van de man is onbekend, maar hij woont niet in Amsterdam. Hij wordt verdacht van het bedreigen van de burgemeester via sociale media.

In de video bovenaan dit artikel zie je beelden van de demonstratie in Amsterdam.

Terroristisch oogmerk

De man is 15 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van verbale bedreiging via X van een burgemeester, bedreiging met een terroristisch oogmerk en van opruiing. De rechter-commissaris heeft de voorlopige hechtenis onder voorwaarden geschorst. De verdachte is dus vrij.

ANP