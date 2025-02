Broers blijven in armoede achter na aanslag in Hedel: 'In één klap hadden we niets meer'

Vierenhalf jaar na de gewelddadige aanslag op hun woning worstelen de broers Henri (53) en Jan-Willem (52) Seepers nog steeds met de gevolgen. Ze verloren al hun bezittingen, kampen met zware trauma’s en leven in financiële nood. De oorzaak: een grote fout van het Openbaar Ministerie (OM), dat hun adres per ongeluk lekte aan criminelen die fruitbedrijf De Groot Fresh Group in het Gelderse Hedel afpersten.

"Mensen denken dat we er weer bovenop zijn omdat we een nieuw huis hebben, maar de realiteit is anders," vertelt Henri Seepers geëmotioneerd. "Want op het moment dat het gebeurt, besef je dat je dat alles kwijt bent. Dat gaat zo snel, de flits van: we zijn alles kwijt, en nu? Dat is het enige wat je denkt. En vanaf die tijd zien we ons letterlijk in een gat vallen waar we steeds dieper in komen. En wij proberen steeds positief te zijn, alleen als je steeds probleem na probleem naar probleem zich opstapelt, op een gegeven moment kun je niet meer positief zijn."

Door de trauma’s kunnen de broers niet meer werken, wat hun situatie nog nijpender maakt.

Aanslag

De nachtmerrie begon in 2020, toen criminelen een explosief bij hun huis in Hedel plaatsten. De hele benedenverdieping stond in lichterlaaie. De broers waren allebei thuis. "Er was echt één grote klap en in een honderdste van een seconde stond de complete bovenverdieping onder een dikke rook."

Ze wisten ternauwernood te ontsnappen door uit hun slaapkamerraam te springen. "We hadden helemaal niets meer, we stonden letterlijk op straat", zegt Henri.

Sindsdien is hun leven een strijd. Het huis is wel herbouwd, maar de broers kampen met enorme financiële lasten. Volgens hen is de compensatie na vijf jaar nog steeds niet volledig. Henri: "We hebben tot op de dag van vandaag moeite om de vaste lasten te betalen. We komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering van 800 euro. Daarnaast sta ik nog steeds op de wachtlijst voor gespecialiseerde psychologische hulp. Er wordt niets voor ons geregeld."

De broers eisen excuses en financiële compensatie van de overheid. Ze voelen zich in de steek gelaten. "Het OM heeft een grote fout gemaakt door ons adres te laten lekken, ons adres lag op straat met alle gevolgen van dien. We willen dat ons recht wordt gedaan," stelt Henri. "We zitten al vier jaar in de ellende en dat moet stoppen."

Schriftelijke reactie Openbaar Ministerie Parket-Generaal Het OM is in gesprek met de advocaat van Henri en Jan-Willem Seepers. De overige slachtoffers hebben inmiddels van het OM een financiële compensatie ontvangen. Over de inhoud van de gesprekken met de advocaat en de hoogte van de compensatie van de overige slachtoffers doet het OM geen mededelingen.

Afpersingszaak

De afpersingszaak rond fruithandel De Groot Fresh Group begon in 2019, nadat in een lading bananen 400 kilo cocaïne werd ontdekt. Het fruitbedrijf ontving daarna vele bedreigende sms-berichten waarin uiteindelijk 2,5 miljoen euro aan bitcoin werd geëist, als vergoeding voor de verloren partij drugs.

Toen De Groot weigerde te betalen, escaleerde de situatie en werden de eigenaren, hun families en medewerkers bedreigd. De dreigementen gingen over in gewelddadige aanslagen, waaronder brandstichtingen en explosies bij woningen van (oud-)medewerkers.

Het Openbaar Ministerie maakte per ongeluk een lijst met 140 adressen van werknemers en ex-werknemers openbaar, waardoor criminelen hun slachtoffers konden opsporen. In 2022 werden meerdere daders veroordeeld, met als hoofdverdachte Ali G., die nu in hoger beroep terechtstaat.