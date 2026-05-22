Brabants echtpaar aangehouden voor jarenlang uitbuiten minderjarige dochter

Medewerkers van de Arbeidsinspectie hebben deze week in de buurt van Den Bosch een echtpaar aangehouden. Het stel wordt ervan verdacht hun minderjarige dochter jarenlang te hebben uitgebuit door haar vanaf jonge leeftijd lange werkdagen te laten maken op markten in Nederland en België.

De uitgebuite, inmiddels meerderjarige dochter deed zelf aangifte, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie vrijdag. Deze vorm van uitbuiting wordt beschouwd als mensenhandel.

Stoppen met school

De dochter moest tussen haar 13e en 18e jaar een groot aantal uren meewerken in het bedrijf. Zij maakte vaak lange werkdagen en werkweken, tot wel zeven dagen per week, zo blijkt uit het strafrechtelijk onderzoek. Ook moest ze vanwege haar werk stoppen met school.

Als ze ziek was, moest ze alsnog werken en bij haar werkzaamheden werd nauwelijks rekening gehouden met haar veiligheid. In het huis waar zij verbleef, had zij geen privacy. Bovendien zou er sprake zijn geweest van fysiek geweld door haar ouders en andere familieleden.

