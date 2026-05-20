Kinderen mishandeld Uithoorn: verdachte vader (48) naar Pieter Baan Centrum

De 48-jarige Michael F. uit Uithoorn moet voor observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij wordt verdacht van ernstige mishandeling van zijn eigen kinderen. Dat besloot de rechtbank in Amsterdam woensdag. De man zegt spijt te hebben van de mishandelingen en vrijwillig mee te werken aan het onderzoek.

"Hij heeft zijn gezin geterroriseerd met zijn straffen en hield daarmee alle gezinsleden onder zijn duim", zei de officier van justitie woensdag tijdens een eerste openbare zitting.

Mishandelingen en vernederingen

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan zijn kinderen jarenlang te hebben mishandeld. Zo zou Michael F. zijn 10-jarige zoon hebben geschopt, geslagen en hard tegen de grond hebben gegooid.

Ook zijn andere zonen van 11 en 23 jaar zouden slachtoffer zijn geweest van mishandeling en verwaarlozing. Volgens het OM moesten de kinderen urenlang luisteren naar toespraken van hun vader. Ook zouden zij zijn uitgescholden, opgesloten en vernederd.

Spijt

De kinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. Ook is de verdachte eerder deze maand gescheiden van zijn vrouw, na een relatie van 25 jaar. "Ik was vader, echtgenoot en hulpverlener. Ik ben het alle drie niet meer", zei de 48-jarige man woensdag tegen de rechters. "Ik ben er absoluut niet trots op en schaam me ervoor. Ik vergeef het mezelf nooit. Ik wil nooit mijn gezin op welke manier dan ook weer in gevaar brengen."

De verdachte gaf ook aan mee te willen werken aan alle onderzoeken.