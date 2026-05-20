Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kinderen mishandeld Uithoorn: verdachte vader (48) naar Pieter Baan Centrum

Crime

Vandaag, 15:52

Link gekopieerd

De 48-jarige Michael F. uit Uithoorn moet voor observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij wordt verdacht van ernstige mishandeling van zijn eigen kinderen. Dat besloot de rechtbank in Amsterdam woensdag. De man zegt spijt te hebben van de mishandelingen en vrijwillig mee te werken aan het onderzoek.

"Hij heeft zijn gezin geterroriseerd met zijn straffen en hield daarmee alle gezinsleden onder zijn duim", zei de officier van justitie woensdag tijdens een eerste openbare zitting.

Ben jij benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Mishandelingen en vernederingen

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan zijn kinderen jarenlang te hebben mishandeld. Zo zou Michael F. zijn 10-jarige zoon hebben geschopt, geslagen en hard tegen de grond hebben gegooid.

Ook zijn andere zonen van 11 en 23 jaar zouden slachtoffer zijn geweest van mishandeling en verwaarlozing. Volgens het OM moesten de kinderen urenlang luisteren naar toespraken van hun vader. Ook zouden zij zijn uitgescholden, opgesloten en vernederd.

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

Spijt

De kinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. Ook is de verdachte eerder deze maand gescheiden van zijn vrouw, na een relatie van 25 jaar. "Ik was vader, echtgenoot en hulpverlener. Ik ben het alle drie niet meer", zei de 48-jarige man woensdag tegen de rechters. "Ik ben er absoluut niet trots op en schaam me ervoor. Ik vergeef het mezelf nooit. Ik wil nooit mijn gezin op welke manier dan ook weer in gevaar brengen."

De verdachte gaf ook aan mee te willen werken aan alle onderzoeken.

Door ANP

Lees ook

'Samenwerken tegen kindermishandeling'
'Samenwerken tegen kindermishandeling'
Een derde van de Nederlanders vermoedt kindermishandeling in omgeving
Een derde van de Nederlanders vermoedt kindermishandeling in omgeving

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.