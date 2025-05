Blokker is boos om graffiti en tonnen schade: wie zet toch al die tags?

Al meer dan 8 ton schade. Daar hebben graffitispuiters in de gemeente Hoorn al voor gezorgd, de afgelopen jaren. En het blijft de spuitgaten maar uitlopen. Eén kliederaar is wel heel hardnekkig en blijft maar de letters J.C. op muren, kasten, palen en tegels spuiten. Juwelier Ben de Haan uit Blokker is er klaar mee, net als de gemeente.

De ondernemer heeft camerabeelden van de persoon online gezet in de hoop zo met hem in contact te komen. Want waar is dit nou toch voor nodig? "Ik heb ook stickers laten maken met een boodschap erop, 'hou de buurt leefbaar'. Nou dat leek te werken voor de meeste spuiters. Maar eentje is hardnekkig."

Het gaat om een man met een opvallend rode broek. Hij kalkt even wat op een kabelkast en is weer weg. De Haan verzucht: "De politie weet wie het is, maar die kunnen niks. Ik kan geen aangifte doen omdat het niet op mijn eigendommen is. Maar ik heb er wel last van. Het is langzaam een soort ghetto aan het worden."

Is dit hardnekkig?

De graffitispuiter kliedert ook regelmatig op gemeentelijke zaken. Die hebben al meer dan 8 ton aan schoonmaakkosten moeten betalen. Ze noemen het dan ook "dweilen met de kraan open", temeer ook omdat het al jaren een hoofdpijndossier is voor de Noord-Hollandse gemeente. "En ook echt vooral hier", stelt een woordvoerder. "Street artists die dit legaal doen krijgen ook hun werk ondergespoten. Die zeggen ook: dit maken we nergens mee, behalve hier. Het is echt hardnekkig."

Om de kosten binnen de perken te houden, ruimen ze de tags nu maar op in de reguliere schoonmaakrondes. "Alleen bij discriminerende of racistische teksten rukken we gelijk uit om schoon te maken", vullen ze aan. Binnenkort hopen ze ook poetspakketten uit te kunnen delen aan de inwoners van de gemeente. De praktische puntjes moeten daarvoor nog op de i, maar mogelijk zijn deze na de zomer beschikbaar.

Tot die tijd poetst juwelier De Haan zelf maar de verf weg. "Ik maak het maar schoon, want anders verpaupert het gewoon."