Mysterie in Landsmeer: wie is de gemaskerde kunstenaar achter de graffiti-zwanen?

Wie is de gemaskerde kunstenaar die met graffitibussen tientallen zwanen creëert in Landsmeer? Die vraag houdt inwoners van het Noord-Hollandse dorp al maanden bezig.

Niets Zwaan. Zo noemt een gemaskerde kunstenaar zichzelf op Instagram en Facebook. Op de sociale mediaplatforms pronken foto’s van kunstwerken gemaakt met graffiti. De illustraties zijn allemaal kenmerkend omdat er een zwaan in voorkomt. En dat is niet zo gek, gezien Landsmeer bekendstaat als het zwanendorp.

Masker

In een exclusief interview met Hart van Nederland vertelt de mysterieuze kunstenaar het verhaal achter het masker. “Als mijn masker afgaat, valt voor mij ook de illusie weg”, stelt het creatieve brein. “Ik heb niets te verbergen, maar de nadruk moet liggen op de creaties in het dorp. Niet op mij.”

“Toen ik van de Randstad naar de regio Landsmeer verhuisde, ontdekte ik veel saaie plekken in het dorp. Dat kan beter, dacht ik. Met mijn creaties wil ik Landsmeer fraaier maken. Dat is ook mijn boodschap in het leven: maak de wereld mooier.”

Positieve reacties

Op Tweede Kerstdag 2023 heb ik mijn eerste zwanencreatie gespoten in Landsmeer. Inmiddels heb ik het dorp met zeker veertig zwanen gekleurd. Vaak zit er een statement achter de plaat. Laatst heb ik een zwaan in een gele slip gemaakt. Het is een ode aan Dries Roelvink, die jarenlang in Landmeer heeft gewoond.”

“Op sociale media krijg ik heel veel positieve reacties. Soms vang ik ook reacties op straat op. Het is best grappig om mensen te horen praten over je werk, als je zelf bij hen in de buurt staat. Alleen weten zij niet dat ik Niets Zwaan ben. Ik hoop dat iedereen nog heel lang niet weet dat ik achter het masker schuilga.”