Bijna 1600 kilo cocaïne gevonden tussen fruit in haven Vlissingen

De Douane heeft donderdag en vrijdag tijdens een controle in de haven van Vlissingen 1575 kilo cocaïne ontdekt. De drugs waren verstopt tussen pallets met fruit afkomstig uit Colombia. De lading was bestemd voor een ontvanger in Duitsland.

De cocaïne heeft volgens de Douane een geschatte straatwaarde van 118 miljoen euro. De partij is na ontdekking opgehaald en vernietigd.

Beveiliging van het haventerrein

De politie en de Koninklijke Marechaussee verleenden ondersteuning bij het beveiligen van het haventerrein. Het onderzoek naar de herkomst en betrokkenen loopt nog. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.