Douane doet twee megavangsten: in totaal ruim 1400 kilo cocaïne onderschept

De Douane heeft in één dag twee grote drugsvangsten gedaan in de haven van Vlissingen. Woensdag werden er twee partijen drugs gevonden van totaal 1475 kilo. De drugs hebben een gezamenlijke straatwaarde van ruim 100 miljoen. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De grootste partij van 755 kilo werd gevonden tussen bananen afkomstig uit Ecuador met Europa als eindbestemming. Eerder die dag vond de Douane al een lading van 720 kilo cocaïne in dezelfde haven. De tweede ontdekking zette de zeehavenpolitie aan tot een uitgebreid opsporingsonderzoek, wat al snel tot drie aanhoudingen leidde.

Aanhoudingen

In de nacht van woensdag op donderdag sloeg een arrestatieteam toe en hield twee verdachten aan in Noord-Beveland. Deze mannen, van 30 en 32 jaar, werden opgepakt in verband met hun vermeende betrokkenheid bij de drugstransporten. Op donderdagochtend volgde de arrestatie van een derde verdachte, een 33-jarige man uit Zierikzee.

Alle verdachten zitten momenteel in beperking en mogen alleen contact hebben hebben met hun advocaten.