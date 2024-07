Bewapende militair opgepakt in winkelcentrum Nijmegen

Een militair is vrijdag aangehouden in winkelcentrum Hatert in Nijmegen omdat hij een wapen bij zich had. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee na berichtgeving van Omroep Gelderland. De actief dienende militair liep daar ook rond in zijn uniform.

Het ging om een onklaar gemaakt wapen. "Dat kon niet worden gebruikt en er kon ook niet mee geschoten worden", aldus een woordvoerder. In de woning van de man is onderzoek gedaan maar daar is niks aangetroffen in de vorm van wapens of munitie. Het is niet bekend hoe de militair het wapen in bezig heeft gekregen.

De militair zit momenteel vast en de marechaussee doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Hart van Nederland/ANP