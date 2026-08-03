Hardleerse bestuurder voor negende keer aangehouden voor rijden zonder rijbewijs

In Zoetermeer heeft de politie zondagavond een bestuurder na een achtervolging aangehouden. De achtervolging eindigde toen de bestuurder met zijn auto in de berm terechtkwam. Na de aanhouding bleek dat de bestuurder voor de negende keer is betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De politie heeft de auto in beslag genomen.

Agenten kwamen de auto op het spoor nadat een zogeheten ANPR-camera een melding doorgaf van een bestuurder die mogelijk zonder geldig rijbewijs reed. Toen de politie het voertuig wilde controleren, ging de bestuurder ervandoor. De achtervolging eindigde op de Afrikaweg.

Auto in beslag genomen

De bestuurder is aangehouden. Daaruit bleek dat hij al acht keer eerder voor hetzelfde feit was aangehouden. De politie heeft de auto in beslag genomen.