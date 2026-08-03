OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hardleerse bestuurder voor negende keer aangehouden voor rijden zonder rijbewijs

Crime

Vandaag, 13:52

Link gekopieerd

In Zoetermeer heeft de politie zondagavond een bestuurder na een achtervolging aangehouden. De achtervolging eindigde toen de bestuurder met zijn auto in de berm terechtkwam. Na de aanhouding bleek dat de bestuurder voor de negende keer is betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De politie heeft de auto in beslag genomen.

Agenten kwamen de auto op het spoor nadat een zogeheten ANPR-camera een melding doorgaf van een bestuurder die mogelijk zonder geldig rijbewijs reed. Toen de politie het voertuig wilde controleren, ging de bestuurder ervandoor. De achtervolging eindigde op de Afrikaweg.

Auto in beslag genomen

De bestuurder is aangehouden. Daaruit bleek dat hij al acht keer eerder voor hetzelfde feit was aangehouden. De politie heeft de auto in beslag genomen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Hardleerse man (65) zonder geldig rijbewijs opnieuw rijdend gespot: moet auto inleveren
Hardleerse man (65) zonder geldig rijbewijs opnieuw rijdend gespot: moet auto inleveren
Man (65) betrapt na 30 jaar zonder rijbewijs: 'Zat er een keer aan te komen'
Man (65) betrapt na 30 jaar zonder rijbewijs: 'Zat er een keer aan te komen'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.