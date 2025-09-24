Terug

Man (65) betrapt na 30 jaar zonder rijbewijs: 'Zat er een keer aan te komen'

Crime

Vandaag, 17:18

In Zundert is woensdag een 65-jarige man uit Vlaardingen tegen de lamp gelopen tijdens een verkeerscontrole. De man had al ruim 30 jaar geleden zijn rijbewijs moeten inleveren, maar bleef toch rijden, meldt de politie.

De man werd destijds als 'volledig rijongeschikt' beoordeeld, maar leverde zijn rijbewijs nooit in. Toch zat hij al die jaren zonder problemen achter het stuur. Tot deze week, toen agenten hem staande hielden op de Kringgreppel in het Noord-Brabantse dorp.

De man uit Vlaardingen maakte het bont, maar het kan nog gekker. De politie ziet steeds vaker automobilisten rondrijden met een vervalst rijbewijs:

Bestuurders hebben steeds vaker vals rijbewijs op zak
0:48

Bestuurders hebben steeds vaker vals rijbewijs op zak

Niet eerder gecontroleerd

Toen de politie hem om zijn gegevens vroeg, probeerde de Vlaardinger nog te liegen over zijn identiteit, maar een wijkagent trapte er niet in. "Het zat er een keer aan te komen", aldus de man die volgens de politie aangaf niet eerder te zijn gecontroleerd.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. Mocht de man opnieuw worden betrapt zonder rijbewijs, dan neemt de politie zijn auto direct in beslag.

