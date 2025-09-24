Hardleerse man (65) zonder geldig rijbewijs opnieuw rijdend gespot: moet auto inleveren

De 65-jarige man uit Vlaardingen die woensdagmiddag is aangehouden terwijl hij al dertig jaar zonder geldig rijbewijs rijdt, is later die dag opnieuw rijdend gesnapt en weer aangehouden. De man werd destijds 'volledig rijongeschikt' verklaard, maar leverde zijn rijbewijs nooit in. Bij zijn eerste aanhouding kreeg hij te horen dat zijn auto de volgende keer in beslag zou worden genomen. Toch weerhield dat hem er niet van om opnieuw achter het stuur te kruipen.

Tijdens een algemene verkeerscontrole in Zundert liep hij woensdag tegen de lamp. Op de Kringgreppel probeerde de bestuurder zich nog uit de situatie te praten door te liegen over zijn identiteit, maar een wijkagent prikte daar meteen doorheen.

De man uit Vlaardingen maakte het bont, maar het kan nog gekker. De politie ziet steeds vaker automobilisten rondrijden met een vervalst rijbewijs:

0:48 Bestuurders hebben steeds vaker vals rijbewijs op zak

Volgens de politie zei de man zelf: "Het zat er een keer aan te komen." Hij verklaarde nog nooit eerder gecontroleerd te zijn, ondanks dat hij dus al decennialang illegaal rondreed. Er werd direct een proces-verbaal opgemaakt.

Auto alsnog in beslag genomen

De man kreeg bij de controle in Zundert te horen dat als hij nog eens gepakt zou worden, zijn auto in beslag zou worden genomen. Maar nog diezelfde dag, iets later op de A16 bij Breda, zagen agenten hem opnieuw rijden.

Toen was de maat vol: de politie nam de auto in beslag en maakte een tweede proces-verbaal op. De hardleerse man mag nu te voet verder, want autorijden zit er voorlopig niet meer in.