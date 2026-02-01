Volg Hart van Nederland
Burgemeester sluit woning Amsterdam-Zuidoost na meerdere beschietingen

Crime

Vandaag, 12:03 - Update: 59 minuten geleden

Een woning aan de Opheusdenhof in Amsterdam-Zuidoost is voor 3 maanden gesloten na meerdere beschietingen. Dat besluit nam burgemeester Halsema na een schietincident zaterdagochtend, waarbij een vrouw gewond raakte. Het was al de tweede keer in korte tijd dat het appartementencomplex doelwit was.

Volgens de gemeente bleef de woning ook na eerder ingesteld cameratoezicht doelwit van geweld. De beschietingen zorgen voor veel onrust in de buurt. De politie schat de kans op herhaling hoog en ziet de sluiting als een noodzakelijke maatregel om de veiligheid te waarborgen.

Het schietincident gebeurde zaterdag rond 06.30 uur. Een schutter opende het vuur op een appartement in het complex. Daarbij werden meerdere kogels afgevuurd.

Vrouw gewond door rondvliegend glas

Niet alleen het beoogde appartement werd geraakt, ook een woning erboven liep schade op. In dat appartement zat een vrouw op dat moment thee te drinken. Zij raakte gewond door rondvliegend glas.

In de nacht van donderdag op vrijdag was dezelfde woning ook al beschoten. Wie er achter de schietpartijen zit en wat het motief is, is nog niet bekend.

Door ANP

