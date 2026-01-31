Vrouw drinkt kopje thee als kogels inslaan in flat in Amsterdam

In Amsterdam is zaterdagochtend een vrouw gewond geraakt toen een appartementencomplex werd beschoten. Het was de tweede keer in korte tijd dat het woonblok doelwit was van een schutter. De politie bevestigt berichtgeving hierover door AT5.

Het incident gebeurde aan de Opheusdenhof in Zuidoost, iets na 06.30 uur. De schutter vuurde kogels af op een van de appartementen in het wooncomplex. Daarbij raakte de schutter ook het appartement erboven, waar de vrouw een kopje thee aan het drinken was. Ze raakte gewond door rondvliegend glas.

Erg geschrokken

Volgens een politiewoordvoerder raakte de vrouw lichtgewond, maar is ze erg geschrokken. Ook andere bewoners van het complex zijn geschrokken. De woordvoerder noemt het voorval "buitengewoon levensgevaarlijk en extreem roekeloos". Ook stelt hij vast dat het nog veel erger had kunnen aflopen.

Wie in het appartement woont dat doelwit was van de beschieting, onderzoekt de politie, die de zaak hoog opneemt. Het appartement werd ook al beschoten in de nacht van donderdag op vrijdag. Toen vielen er voor zover bekend geen gewonden.

De politie is "met man en macht" op zoek naar de dader. Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen gedaan in de zaak. Omdat het de tweede keer is in korte tijd dat het complex is beschoten, zijn bij het woonblok qua bewaking "gepaste maatregelen" getroffen, zegt de woordvoerder. Wat die zijn, is niet bekendgemaakt.

Camerabeelden van beschieting

AT5 heeft beelden getoond van de beschieting, die vastgelegd is door een bewakingscamera. Daarop is te zien en te horen hoe de dader vuurt, met wat lijkt op een automatisch of semi-automatisch wapen. De nieuwszender stelt dat minstens zestien keer is geschoten, maar dat kan de politiewoordvoerder niet bevestigen. Volgens AT5 werd na het eerste incident cameratoezicht in de straat ingesteld.

Wat de aanleiding is voor de beschieting, is niet duidelijk.