Huizen beschoten terwijl bewoners liggen te slapen in Amsterdam

Crime

Vandaag, 15:33

Bewoners van twee woningen aan de Opheusdenhof in Amsterdam zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door meerdere schoten. Dat meldt de politie. Rond 02.15 uur werd er meerdere keren geschoten op hun huizen. Op dat moment waren er mensen binnen, maar wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Overstuur belden bewoners het Operationeel Centrum. Agenten kwamen snel ter plaatse en vingen de bewoners op. Al snel werd duidelijk dat zowel hun woning als die van de buren was beschoten. De verdachte sloeg na de schietpartij op de vlucht en is nog niet gevonden. Een zoekactie in de buurt leverde niets op.

Onderzoek

Forensische Opsporing heeft sporen veiliggesteld in en rond de woningen. De recherche doet onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

