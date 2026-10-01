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Vakbond wil gevangenismedewerkers beter beschermen na dodelijke schietpartij

Crime

Vandaag, 12:25

Betere bescherming van privégegevens, een duidelijk handelingsperspectief bij dreiging en betere afstemming met politie en werkgever. Dat zijn concrete maatregelen die vakbond Juvox noemt om medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) te beschermen tegen bedreiging en geweld, ook buiten de gevangenismuren.

Voorzitter Samanta Velders reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Een 37-jarige man wordt ervan verdacht vrijdag een 61-jarige man te hebben doodgeschoten. In de bovenstaande video vertelt de familie van het slachtoffer over de schietpartij.

Verdachte kende slachtoffer

Volgens het Openbaar Ministerie kende de verdachte het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkzaam was. Hij schoot nadat hij het slachtoffer had aangesproken op een "gebeurtenis uit het verleden".

Juvox, de vakbond voor medewerkers in de justitiële sector, zegt dat de zaak vragen oproept over de veiligheid van medewerkers. "Bedreiging en geweld stoppen niet altijd bij de poort en hebben steeds vaker gevolgen voor medewerkers en hun gezinnen", zegt Velders.

Door ANP

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