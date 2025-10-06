Bemanningslid overleden na aanval op Nederlands schip bij Jemen

Een bemanningslid van het Nederlandse vrachtschip Minervagracht is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanval nabij Jemen. Dat bevestigt rederij Spliethoff uit Amsterdam.

De aanval vond plaats op 29 september in de Golf van Aden. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben de aanval opgeëist en verklaard dat zij daarbij een kruisraket hebben gebruikt.

Geen Nederlanders aan boord

Van de negentien bemanningsleden raakten er twee gewond. De bemanning bestond uit Russen, Oekraïners, Filipijnen en Sri Lankanen; er waren geen Nederlanders aan boord.

"Het grootste deel van de bemanning van de Minervagracht is inmiddels veilig gerepatrieerd naar hun thuislanden," laat de rederij weten. "Eén bemanningslid blijft nog onder medische behandeling in Djibouti. Zijn toestand is stabiel en wij verwachten dat hij later deze week naar huis kan terugkeren."

Volgens Spliethoff heeft de aanval grote impact gehad binnen het bedrijf. "Het nieuws van vandaag heeft ons allemaal diep geraakt; wij rouwen om het verlies van een gewaardeerd zeevarende."

ANP