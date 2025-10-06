Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bemanningslid overleden na aanval op Nederlands schip bij Jemen

Bemanningslid overleden na aanval op Nederlands schip bij Jemen

Crime

Vandaag, 21:11

Link gekopieerd

Een bemanningslid van het Nederlandse vrachtschip Minervagracht is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanval nabij Jemen. Dat bevestigt rederij Spliethoff uit Amsterdam.

De aanval vond plaats op 29 september in de Golf van Aden. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben de aanval opgeëist en verklaard dat zij daarbij een kruisraket hebben gebruikt.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Geen Nederlanders aan boord

Van de negentien bemanningsleden raakten er twee gewond. De bemanning bestond uit Russen, Oekraïners, Filipijnen en Sri Lankanen; er waren geen Nederlanders aan boord.

"Het grootste deel van de bemanning van de Minervagracht is inmiddels veilig gerepatrieerd naar hun thuislanden," laat de rederij weten. "Eén bemanningslid blijft nog onder medische behandeling in Djibouti. Zijn toestand is stabiel en wij verwachten dat hij later deze week naar huis kan terugkeren."

Volgens Spliethoff heeft de aanval grote impact gehad binnen het bedrijf. "Het nieuws van vandaag heeft ons allemaal diep geraakt; wij rouwen om het verlies van een gewaardeerd zeevarende."

ANP

Lees ook

Bemanning Nederlands vrachtschip gered door helikopter na aanval bij Jemen
Bemanning Nederlands vrachtschip gered door helikopter na aanval bij Jemen
Gewonden bij aanval op Nederlands schip bij Jemen
Gewonden bij aanval op Nederlands schip bij Jemen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.