Schip onder Nederlandse vlag aangevallen bij Jemen

Een vrachtschip dat vaart onder Nederlandse vlag is aangevallen bij Jemen. Dat meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Ambrey. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar de Houthi's voeren vanuit Jemen al langer aanvallen uit op de internationale scheepvaart.

Het incident zou ten zuidoosten van de stad Aden hebben plaatsgevonden. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar de Houthi's voeren vanuit Jemen al langer aanvallen uit op de internationale scheepvaart.

Het maritieme monitoringscentrum UKMTO laat weten dat militaire autoriteiten een aanval op een schip hebben gemeld. Dat zou zijn geraakt door een projectiel en in brand staan. Het is onduidelijk of het gaat om hetzelfde vaartuig.

De Houthi's hebben zich solidair verklaard met Palestijnen in de Gazastrook en hebben eerder zowel schepen bestookt als doelen in Israël. De Israëlische krijgsmacht heeft herhaaldelijk teruggeslagen met aanvallen op doelen in Jemen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Hart van Nederland/ANP