Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Schip onder Nederlandse vlag aangevallen bij Jemen

Schip onder Nederlandse vlag aangevallen bij Jemen

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 16:23

Link gekopieerd

Een vrachtschip dat vaart onder Nederlandse vlag is aangevallen bij Jemen. Dat meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Ambrey. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar de Houthi's voeren vanuit Jemen al langer aanvallen uit op de internationale scheepvaart.

Het incident zou ten zuidoosten van de stad Aden hebben plaatsgevonden. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar de Houthi's voeren vanuit Jemen al langer aanvallen uit op de internationale scheepvaart.

Het maritieme monitoringscentrum UKMTO laat weten dat militaire autoriteiten een aanval op een schip hebben gemeld. Dat zou zijn geraakt door een projectiel en in brand staan. Het is onduidelijk of het gaat om hetzelfde vaartuig.

De Houthi's hebben zich solidair verklaard met Palestijnen in de Gazastrook en hebben eerder zowel schepen bestookt als doelen in Israël. De Israëlische krijgsmacht heeft herhaaldelijk teruggeslagen met aanvallen op doelen in Jemen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Hart van Nederland/ANP

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.