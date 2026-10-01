OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bemanningslid betrapt met 18 kilo cocaïne op Schiphol

Bemanningslid betrapt met 18 kilo cocaïne op Schiphol

Crime

Vandaag, 15:29

De douane heeft dinsdag op Schiphol achttien kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Van welke luchtvaartmaatschappij het vliegtuig was, doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden.

De drugs zaten verdeeld over achttien pakketten in drie stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. Een scan wees op afwijkingen in de bagage, waarna douaniers de drie stukken verder onderzochten.

De cocaïne is in beslag genomen en vernietigd. Een drugsteam van de marechaussee doet onder leiding van het OM verder onderzoek.

Beeld: Douane

Beeld: Douane

De Franse douane heeft een paar maanden geleden een grote partij drugs onderschept in een vrachtwagen die onderweg was naar Nederland. Ruim 1100 kilo cocaïne zat verstopt tussen zakken potgrond, zoals je op onderstaande beelden ziet:

Ruim 1100 kilo coke onderschept in zakken potgrond

Door ANP

Lees ook

Douanekat blijkt meer dan alleen een 1 aprilgrap: 'Niemand lijkt het door te hebben'
Dieren
Douanekat blijkt meer dan alleen een 1 aprilgrap: 'Niemand lijkt het door te hebben'
Wel witte kerst voor Douane: kerstbroden met cocaïne uit Suriname onderschept
Crime
Wel witte kerst voor Douane: kerstbroden met cocaïne uit Suriname onderschept
'Douane onderschept 400.000 mogelijk gevaarlijke nep-Labubu's'
Crime
'Douane onderschept 400.000 mogelijk gevaarlijke nep-Labubu's'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.